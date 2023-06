Ο μέσος της Φιορεντίνα και διεθνής με το Μαρόκο Σοφιάν Άμραμπατ βρίσκεται σύμφωνα με την L'Equipe σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στην pole position για τον Σοφιάν Άμραμπατ φέρεται να βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Μπαρτσελόνα.

Οι «Κολτσονέρος» ηγούνται της κούρσας για την απόκτηση του αμυντικού μέσου που εντυπωσίασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 με τις εμφανίσεις του σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης, καθώς τα «λιοντάρια του Άτλαντα» έγιναν η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το όνομα του Αμραμπάτ βρέθηκε και στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα και σε αρκετούς συλλόγους υψηλού επιπέδου της Premier League. Ο 26χρονος που συνδέεται με τη Φιορεντίνα με συμβόλαιο που λήγει το 2024, είναι τώρα σε συζητήσεις με τους ερυθρόλευκους της Μαδρίτης.

Η L' Équipe τονίζει ότι η Φιορεντίνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης διαπραγματεύονται χωρίς να έχουν καταλήξει στο ποσό της μεταγραφής του Μαροκινού. Η ομάδα της La Liga βρίσκεται στην αγορά για έναν αμυντικό μέσο εν μέσω της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από το μέλλον των Σαούλ και Κοντογκμπιά.

💣🚨| BREAKING: Sofyan Amrabat is in advanced talks with Atlético de Madrid. 🇲🇦🔥



[🥇: @lequipe] pic.twitter.com/IyqiPKTe0e