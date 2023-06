O Άντονι Ιραόλα απασχόλησε τον Ολυμπιακό, όμως τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League για λογαριασμό της Μπόρνμουθ.

Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άντονι Ιραόλα. Ο Ισπανός προπονητής είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό πριν την επίτευξη συμφωνίας με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ, όμως τελικά θα συνεχίσει στην Μπόρνμουθ, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Την τελευταία τριετία ήταν στην τεχνική ηγεσία της Ράγιο Βαγιεκάνο, την οποία καθοδήγησε σε 136 παιχνίδια και φέτος ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 11η θέση. Στο παρελθόν είχε προπονήσει τόσο την ΑΕΚ Λάρνακας (29 παιχνίδια), όσο και την Μιραντές (49 παιχνίδια).

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝