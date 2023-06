Ο Πέρεθ τελείωσε τις φήμες για Μπαπέ: «Ο Χοσέλου είναι η τελευταία μεταγραφή» (vid)

Τέλος στις φήμες που ήθελαν τον Κιλιάν Μπαπέ να παίρνει μεταγραφή το φετινό καλοκαίρι στη Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ξεκαθάρισε πως ο Χοσέλου θα είναι η τελευταία προσθήκη της Βασίλισσας στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.

Τέλος στα σενάρια για μετακόμιση του Κιλιάν Μπαπέ στους Μερένγκες έβαλε με αυτό τον τρόπο ο Πέρεθ όπως αποκάλυψε ο ίδιος για τα μεταγραφικά σχέδια της ομάδας. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε από φίλους της ομάδας στον δρόμο εάν θα αποκτήσει ο σύλλογος κάποιον άλλον παίκτη μετά τον Χοσέλου, με τον 76χρονο να ξεκαθαρίζει πως ο Ισπανός φορ θα είναι η τελευταία μεταγραφή του καλοκαιριού.

Πλέον μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Μπαπέ θα παραμένει όπως είχε δηλώσει άλλωστε και ο ίδιος στην Παρί Σεν Ζερμέν και θα μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2024.

Florentino Pérez answering to Madrid fans that Joselu will sign next week will be the last signing this summer



pic.twitter.com/eilSzD8Eeo