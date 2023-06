Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε στην δημοσιότητα τη νέα εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν και η τιμής της... ζαλίζει.

Την πρώτη της φανέλα για τη σεζόν 2023-2024 παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης. Το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα των Μαδριλένων είναι και πάλι το κυρίαρχο με τις λεπτομέρειες να είναι άλλες χρυσές και άλλες μαύρες στο χρώμα του σήματος της εταιρείας ένδυσης της «βασίλισσας», Adidas. Στο βίντεο της παρουσίασης πρωταγωνίστησαν οι Βάθκεθ, Κρόος, Βαλβέρδε, Μεντί, Μιλιτάο, καθώς και δύο παίκτριες από την ομάδα των γυναικών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή από την όψη της νέας φανέλας, είναι η τιμή της η οποία αγγίζει τα 150-160 ευρώ. Αν μάλιστα κανείς θέλει να προσθέσει είτε το όνομα κάποιου παίκτη είτε το δικό του, τότε το κόστος εκτοξεύεται ακόμα παραπάνω και φτάνει τα 170-190 ευρώ (!!) ενώ αν κάποιος θέλει να έχει πάνω και το σήμα του Champions League τότε η τιμή της φτάνει στο δυσθεώρητο νούμερο των 195 ευρώ.

⚪🟡 It's here and it's perfect - our new 2023/24 home kit is now available! 🆕

