Η δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-0 την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα στο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο», όμως κατά τη διάρκεια των πανηγυρίσμων μια κερκίδα με οπαδούς κατέρρευσε πάνω στους παίκτες.

Από τύχη γλίτωσαν από σοβαρούς τραυματισμούς οι παίκτες της δεύτερης ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης και οι οπαδοί. Οι νεαροί Μερένγκες νίκησαν με 3-0 την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, ανέτρεψαν την ήττα τους με 4-2 στο πρώτο ματς και πήραν την πρόκριση στους τελικούς ανόδου, όπου θα μονομαχήσουν με την Ελντένσε για μια θέση στη La Liga 2, όμως η χαρά επισκιάστηκε από το σοκ όταν κατέρρευσε κερκίδα στο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο»!

Η δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας έκανε το 3-0 στις καθυστερήσεις, οι ποδοσφαιριστές έτρεξαν για να πανηγυρίσουν με τους οπαδούς, όμως όλοι πάγωσαν όταν η κερκίδα κατέρρευσε προς το μέρος των ποδοσφαιριστών. Πάντως το καλό είναι πως κανείς δεν χτύπησε σοβαρά και μόνο ένας οπαδός χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες για ένα μικρό χτύπημα στον αστράγαλο.

During celebrations of their late winner against Barca Atletic, Real Madrid Castilla players and fans were nearly caused serious injury after the barriers gave way.pic.twitter.com/Fea0fi4OE9