Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Τσάβι Ερνάντες έβαλε τέλος στις φήμες περί επιστροφής του Νεϊμάρ αυτό το καλοκαίρι.

Αφού ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την επιλογή του να ενταχθεί στην Ίντερ Μαϊάμι και όχι στην Μπαρτσελόνα, ξεκίνησαν οι φήμες περί επιστροφής του Νεϊμάρ στη Βαρκελωνή ως μέρους του σχεδίου Β' του συλλόγου. Συγκεκριμένα, ισπανικά ΜΜΕ τόνισαν ότι ο Βραζιλιάνος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Παρί αυτό το καλοκαίρι, και μάλιστα θα ήταν πρόθυμος να μειώσει δραστικά τις απολαβές του για να φορέσει ξανά τα «μπλαουγκράνα».Ερωτηθείς για το θέμα από τον Ζεράρ Μορένο, ο Τσάβι έδειξε έκπληκτος από αυτό το σενάριο, αγνοώντας τα δημοσιεύματα. «Ω… Έκπληξη… Είναι έκπληξη. Κοιτάξτε, εκτιμώ τον Νεϊμάρ ως άνθρωπο, ως παίκτη, ως φίλο, είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά δεν είναι στα σχέδιά μας όχι».

