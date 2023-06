Το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού - ειδικότερα μετά τα όσα έχουν συμβεί με τον Βινίσιους - θα επιχειρήσουν να στείλουν η Ισπανία και η Βραζιλία, οι οποίες θα αναμετρηθούν σε φιλικό παιχνίδι τον Μάρτιο του 2024.

Η έκρηξη των ρατσιστικών επιθέσεων στα γήπεδα της Ισπανίας έχει δημιουργήσει έντονους σχετικούς προβληματισμούς. Αποκορύφωμα φυσικά υπήρξαν τα όσα έζησε ο Βινίσιους Ζούνιορ στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βαλένθια.

Η στήριξη που έλαβε από όλες τις πλευρές ο Βραζιλιάνος ήταν μεγάλη και στο ίδιο πλαίσιο οι ομοσπονδίες της Ισπανίας και της Βραζιλίας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια όμορφη πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2024 θα αναμετρηθούν σε φιλικό αγώνα ο οποίος θα έχει το σύνθημα «Το ίδιο δέρμα» και επί της ουσίας θα αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού αλλά και ένδειξη στήριξης στον ποδοσφαιριστή των Μερένγκες.

🚨 Official: Spain & Brazil will play a friendly to fight against Racism. The match will be in March 2024. The motto ‘The same skin’ will be used. pic.twitter.com/dbYidRfr3p