Παρακολούθησε το Φλαμένγκο-Βάσκο Ντα Γκάμα ο Βινίσιους, κίνηση στήριξης από τις δύο ομάδες

Ο Βινίσιους Τζούνιορ παρευρέθηκε στην έδρα της Βάσκο Ντα Γκάμα για να δει τον αγώνα της αγαπημένης του Φλαμένγκο και οι δύο ομάδες έδειξαν πως είναι στο πλευρό του στον αγώνα του κατά του ρατσισμού.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ πήγε στο Εστάντιο Βάσκο ντα Γκάμα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της γηπεδούχου Βάσκο κόντρα στην αγαπημένη του Φλαμένγκο κι έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στο γήπεδο.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πάτησε στο χορτάρι του γηπέδου και αποθεώθηκε εξαιτίας του αγώνα που κάνει ενάντια στον ρατσισμό ενώ οι δύο ομάδες του χάρισαν από μία φανέλα με το νούμερό του και το όνομά του επάνω. Ο Βινίσιους σήκωσε την φανέλα της Βάσκο στον αέρα και ευχαρίστησε το κοινό ενώ πήρε εκείνο της Φλαμένγκο, της ομάδας που τον ανέδειξε, και την φίλησε.

Υπενθυμίζουμε πως η Φλαμένγκο είχε κάνει μία αντίστοιχη κίνηση για να δείξει την υποστήριξή της στο πρόσωπο του πρώην ποδοσφαιριστή της και στο παιχνίδι με την Κρουζέιρο την περασμένη αγωνιστική.

