Ο Ινίγκο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Μπιλμπάο και αναμένεται να ανακοινωθεί απ' τη Μπάρτσα

Ο Ινίγκο Μαρτίνεθ μόλις ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Αθλέτικ Μπιλμπάο όπως ήταν αναμενόμενο και στην Μπαρτσελόνα ετοιμάζονται για τις επίσημες ανακοινώσεις.

«Ήρθε η ώρα να φύγω από την Αθλέτικ για να αντιμετωπίσω νέες αθλητικές προκλήσεις. Δεν είναι εύκολο να φύγω από αυτόν τον σύλλογο, ούτε από τη χώρα μου, αλλά ήταν καιρός», είπε ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Ινίγκο Μαρτίνεθ, αποχαιρετώντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η Μπάρτσα, που θυμίζουμε έχει έρθει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τις επόμενες τρεις σεζόν εδώ και μήνες, ετοιμάζεται για την ανακοίνωση της μεταγραφης που μπορεί να γίνει σε λίγες μέρες.

Ο Ινίγκο ήταν κοντά στο να υπογράψει για τη Μπάρτσα το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η Μπιλμπάο δεν συμφώνησε να διαπραγματευτεί, παρά το γεγονός ότι απέμενε μόνο ένας χρόνος στο συμβόλαιό του. Οι επαφές με τον παίκτη παρέμειναν ανοιχτές και η επιχείρηση έκλεισε όταν ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο.

Ο Μαρτίνεθ έρχεται να ενταχθεί στο rotation στα σέντερ μπακ με τους Κρίστενσεν, Αραούχο, Κουντέ, Ερικ Γκαρσία.

Iñigo Martinez has just confirmed that he’s set to leave Athletic Club — he will be announced as Barça first signing, it’s done since March. 🚨🔵🔴 #FCB



Martinez signed official documents in May, his contract will be valid until June 2025. pic.twitter.com/yJhDsmTSqY