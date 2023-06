Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, συναντήθηκε με τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι, προκειμένου να συζητήσουν την επιστροφή του Αργεντινού στο «Καμπ Νου», αφού η La Liga ενέκρινε το σχέδιο των Καταλανών.

Ο πατέρας και ατζέντης του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της Μπαρτσελόνα Τζουάν Λαπόρτα με πλάνα από την συνάντησή τους να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η αποχώρηση του αρχηγού της Αργεντινής από την Παρί Σεν Ζερμέν έχει ήδη επιβεβαιωθεί, αλλά ο νέος -και πιθανότατα τελευταίος- σταθμός στην καριέρα του δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, με τον pulga να συνδέεται με μια πιθανή μετακίνηση στη Σαουδική Αραβία [θυμίζουμε ότι η διοίκηση της Αλ Χιλάλ έστειλε αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών της στο Παρίσι για να αποσπάσει την υπογραφή του] ή την Ίντερ Μαϊάμι στο MLS, αλλά και με την πολυαναμενόμενη επιστροφή στην Μπαρτσελόνα να μην φεύγει ποτέ από το πλάνο.

Δημοσιεύματα νωρίτερα τη Δευτέρα (05/06) ανέφεραν ότι η La Liga αποδέχθηκε την πρόταση της Μπάρτσα για το «σχέδιο σκοπιμότητας» για το καλοκαίρι, έναν οδικό χάρτη δηλαδή που διασφαλίζει και υπολογίζει το οικονομικό μέλλον του συλλόγου, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα έχει πλέον το πράσινο φως για νέες μεταγραφές. Με αυτό, η επιστροφή του Μέσι είναι πλέον πραγματικά εφικτή και όπως φαίνεται, οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει ήδη επαφές.

Λαπόρτα και Χόρχε Μέσι τα είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας (05/06) στο σπίτι του προέδρου της Μπάρτσα, σε κεντρική αρτηρία της Βαρκελώνης, πολύ κοντά στο Καμπ Νου, σε μια ιδιαίτερα καθοριστική για την επιστροφή του Αργεντινού άσου συνάντηση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🚨 Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.



More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.



🧨🎥 Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f