Ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, θύμισε στον άλλοτε παίκτη του στην Μπάρτσα την πρώτη του χρονιά, στην Γ' Εθνική, πριν κάνει το άλμα στην πρώτη ομάδα.

Το Camp Nou έγινε ένα τεράστιο τηλεοπτικό σκηνικό για να αποχαιρετήσει επάξια τον Σέρχιο Μπουσκέτς. Συγγενείς, πρώην συμπαίκτες, προπονητές, ποδοσφαιρικά και άλλα τμήματα, ηγέτες, ακόμα και αντίπαλοι παρέλασαν σε μια σκηνή σχεδιασμένη με καθίσματα, καθώς μεταδιδόταν για όλο τον κόσμο. Κάποιοι τον αγκάλιασαν απευθείας. Άλλοι μέσω βίντεο.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν ένας από τους φίλους του Σέρχιο Μπουσκέτς που έστειλαν βίντεο στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας τελετής όπως και οι Τιάγκο Αλκάνταρα, Πέδρο (που ανέβηκε μαζί του στην πρώτη ομάδα), Άλμπα, Ραφίνα, Κρίστενσεν, Βιθέντε ντελ Μπόσκε, Σέρχι Ρομπέρτο, Γκάβι, Ντεμπελέ...

Ο προπονητής της Σίτι, ο πρώτος που πόνταρε πολύ πάνω του, τον προκάλεσε μάλιστα σε μια... μελλοντική μονομαχία των πάγκων. «Σέρτζι, μου ζητούν να σου πω δυο λόγια. Θα πουν για τους τίτλους, για το τι έχεις πετύχει κλπ... Αλλά εσύ και εγώ ξέρουμε ποια είναι η δουλειά: το γήπεδο της Pobla de Mafumet, της Balaguer, της Manresa... Ξέρω ότι σύντομα θα γίνεις προπονητής και θα σε περιμένω στον πάγκο. Έχεις τον χαρακτήρα του πατέρα σου, ευτυχώς που είχες τέτοιους γονείς», είπε kαι μετά ήρθε η πρόκληση: «Ξέρεις ότι θα σε νικήσω, ότι θα σου πάρω την μπάλα, ότι θα σημαδέψω τον κεντρικό σου αμυντικό... Σου στέλνω ένα μεγάλο φιλί, ελπίζω να πας στην Μπαρτσελόνα»!

"Congratulations on your career at the club, we love you so much. I know you’ll be a coach. I’ll wait for you on the bench."



Pep Guardiola sent this message to Sergio Busquets, ahead of the 34-year-old's impending departure from Barcelona.pic.twitter.com/TeuwnuDg0N