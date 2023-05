Την «πρωτιά» της λίστας του Forbes με τα club που έχουν τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία εξασφάλισε η Ρεάλ Μαδρίτης, με τη δεκάδα να είναι... σχεδόν γεμάτη από συλλόγους της Premier League.

Βασίλισσα στην Ευρώπη, Βασίλισσα και στο... Forbes η Ρεάλ Μαδρίτης! Οι Μερένγκες πάτησαν και σε αυτή την άτυπη κορυφή, αφού το γνωστό αμερικάνικο περιοδικό τους τοποθέτησε στην κορυφή της λίστας του με τους συλλόγους με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον πλανήτη.

Για λίγο... έχασε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ τους Κόκκινους Διαβόλους ακολουθούν και όλες οι υπόλοιπες ομάδες του αγγλικού Big-6, (Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Τσέλσι και Άρσεναλ) δημιουργώντας μια πρώτη δεκάδα με έξι club της Premier League! Η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου είναι οι υπόλοιποι σύλλογοι του Top-10.

Real Madrid is the most valuable football club in the world, per @Forbes 🤑 pic.twitter.com/HMf28GHIob