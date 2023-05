Παίκτες και οπαδοί της Φλαμένγκο έδειξαν την αλληλεγγύη του στον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Βινίσιους Τζούνιορ.

Η Φλαμένγκο παραχώρησε το Σάββατο ισοπαλία (1-1) στο Μαρακανά απέναντι στην Κρουζέιρο, αποτέλεσμα που την κράτησε στην 7η θέση του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, μακριά από την κορυφή και χωρίς να καταφέρει να πείσει τους απαιτητικούς οπαδούς της.

Ωστόσο το παιχνίδι στάθηκε η αφορμή, τόσο οι παίκτες της ομάδας, όσο και οι φίλαθλοι στην κερκίδα, να δείξουν την συμπαράστασή τους στον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, που δέχθηκε ξανά ρατσιστική στο τελευταίο ματς της ομάδας του με τη Βαλένθια.

Θυμίζουμε ότι ο «Βίνι» ξεκίνησε την καριέρα του από τη Φλαμένγκο, κι έτσι οι παίκτες αποφάσισαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους προχωρώντας σε καθιστική διαμαρτυρία! Επιπλέον οι υποστηρικτές του συλλόγου έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό «κορεό» με το μήνυμα: "Όλοι με τον Βινίσιους Τζούνιορ". Αυτό το μήνυμα υπήρχε και στις φανέλες των παικτών!

Δείτε τις σχετικές εικόνες:

Flamengo supported Vini Jr. with a sit-down protest against racism last night in Brazil ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/jCTQrlHd38