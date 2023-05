Ως ένδειξη διαμαρτυρίας σχετικά με την έκταση που έλαβε η εις βάρος του ρατσιστική επίθεση, ο Μουκτάρ Ντιακαμπί της Βαλένθια αρνήθηκε να σταθεί πίσω από το αντιρατσιστικό πανό της La Liga πριν το ματς κόντρα στη Μαγιόρκα.

Στον απόηχο των ρατσιστικών επιθέσεων που δέχθηκε ο Βινίσιους στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Βαλένθια ζει η ποδοσφαιρική.

Στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος η La Liga φρόντισε να περάσει το δικό της μήνυμα, με τους παίκτες όλων των ομάδων να φωτογραφίζονται πίσω από αντιρατσιστικό πανό πριν το πρώτο σφύριγμα των αναμετρήσεων.

Στο παιχνίδι της Μαγιόρκα απέναντι στη Βαλένθια πάντως, ο Μουκτάρ Ντιακαμπί των Νυχτερίδων αρνήθηκε να ποζάρει πίσω από το συγκεκριμένο πανό, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός πως όταν εκείνος το 2021 φάνηκε να δέχεται ρατσιστική επίθεση από τον Χουάν Κάλα, το συμβάν δεν είχε λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις όσο αυτό του Βινίσιους.

Following the racist abuse suffered by Vinicius Junior on Sunday, LaLiga and the RFEF have begun an anti-racism campaign.



However, Valencia's Mouctar Diakhaby has decided against giving his backing to the Spain footballing bodies' initiative.pic.twitter.com/wREefVs95y