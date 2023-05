Σύμφωνα με τη Marca οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι και Καρίμ Μπενζεμά έχουν το ίδιο «superfood» στην διατροφή που ακολουθούν αυτά τα χρόνια. Ο λόγος για τα... φύκια.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Καρίμ Μπενζεμά έχουν κι άλλα κοινά εκτός από το γεγονός πως είναι κάτοχοι Χρυσής Μπάλας. Και οι τρεις συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο παρόλο που έχουν περάσει τα 35 τους χρόνια.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για να μείνει ένας ποδοσφαιριστής σε τόσο υψηλό αθλητικό επίπεδο καταλυτικό ρόλο παίζει η διατροφή που ακολουθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca και οι τρεις σούπερ σταρ έχουν κοινό «superfood» που καταναλώνουν συχνά.

Ο λόγος για τα φύκια! Η συγκεκριμένη υπερτροφή έχει επτά φορές περισσότερη πρωτεΐνη απ' ό,τι έχουν το κρέας, το ψάρι και τα λαχανικά, ενώ περιέχουν πολλές βιταμίνες, κάλιο, σίδηρο, φυτικές ίνες και ασβέστιο. Τα φύκια βοηθούν στην επιτάχυνση του μεταβολισμού και συνεπώς στην απώλεια βάρους.

