Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε προ ημερών τη Χετάφε όμως κινδυνεύει να... χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά μετά από καταγγελία της αντιπάλου της για παρατυπία κατά την αλλαγή του Οντριοθόλα με τον Καμαβινγκά στο 84ο λεπτό.

Με το βλέμμα της στον ημιτελικό του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι, η Ρεάλ Μαδρίτης μπόρεσε να επικρατήσει 1-0 της Χετάφε πριν λίγες ημέρες, ωστόσο οι τρεις βαθμοί που πήρε ενδέχεται τελικά να χαθούν.

Κι αυτό διότι, η αντίπαλός της κατήγγειλε στην ισπανική Ομοσπονδία παρατυπία στην αλλαγή του Εντουάρντο Καμαβινγκά στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Κάρλο Αντσελότι ετοιμαζόταν να περάσει στο παιχνίδι τον Οντριοθόλα και να βγάλει τον Ασένσιο, όμως την τελευταία στιγμή ο Γάλλος μέσος των Μαδριλένων αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και αποφασίστηκε να βγει εκείνος.

🚨| JUST IN: Getafe has reported Real Madrid for improper alignment, during the substitution between Camavinga, Asensio & Odriozola. @marca #rmalive pic.twitter.com/SmHNEh5ev1