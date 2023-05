Ο Γκαμπονέζος επιθετικός θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία και τη Μπαρτσελόνα μετά την κακή σεζόν του στη Τσέλσι.

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ απηύθυνε νέα... έκκληση στην Μπαρτσελόνα να τον κάνει εκ νέου κάτοικο Βαρκελώνης, με τον επιθετικό και την Τσέλσι να αναμένεται άμεσα να τερματίσουν τον τελευταίο χρόνο του επικερδούς συμβολαίου του αυτό το καλοκαίρι.

Ο Γκαμπονέζος στράικερ έχει χάσει την επαφή του με τα δίχτυα μετά τη μετακίνησή του από τον καταλανικό σύλλογο έναντι περίπου 10,6 εκατ. λιρών το περασμένο καλοκαίρι. Ερωτηθείς για την επόμενη κίνησή του στο κανάλι DjamLife Tiktok, δήλωσε: «Θα ήθελα να επιστρέψω στην Μπαρτσελόνα... αλλά θα το δούμε».

Ο 33χρονος ξεκίνησε καλά στην Τσέλσι, σκοράροντας τρεις φορές σε ισάριθμα παιχνίδια τον Οκτώβριο. Όμως δεν κατάφερε να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά, ξεκινώντας μόλις σε πέντε αγώνες πρωταθλήματος, ενώ έμεινε εκτός της ομάδας του Champions League για τα νοκ άουτ παιχνίδια. Ο άλλοτε επιθετικός της Άρσεναλ έπαιξε 18 παιχνίδια για την Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν, σκοράροντας 11 γκολ.

Προκειμένου να φορέσει και πάλι τη «μπλαουγκράνα» φανέλα θα πρέπει να το κάνει ως free agent και να δεχτεί σημαντική μείωση μισθού προϋποθέσεις που δεν φαίνεται να τον κρατούν πίσω. Έχει προταθεί επίσης σε αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους ως δανεικός, ή με χαμηλό ποσό μεταγραφής, ενώ έχει υπάρξει ενδιαφέρον από την Ίντερ και τη Γιουβέντους.

