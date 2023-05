Πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του πολυπόθητου Τζουντ Μπέλινγκχαμ βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τη Marca και τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος μετέδωσε πως οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Τέλος δείχνει να μπαίνει στη μεταγραφή που φαινόταν πως θα γίνει το... σίριαλ της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Κι αυτό διότι, ο πολυζήτητος και θαυματουργός Τζουντ Μπέλινγχαμ εμφανίζεται μια ανάσα μακριά από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Τα ισπανικά Μέσα έκαναν λόγο για... έντονη κινητικότητα της Βασίλισσας σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και επιθυμία της να «κλείσει» την υπόθεση νωρίς νωρίς. Και πράγματι αυτό φαίνεται πως θα συμβεί. Σύμφωνα με τη Marca, οι Μπλάνκος είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Άγγλου μέσου, νικώντας τον ανταγωνισμό της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει την είδηση και να αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Οι Μαδριλένοι έχουν δουλέψει για καιρό στη... σκιά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο μιας και ο 19χρονος αποτελούσε διακαή τους πόθο. Με βάση τα όσα γράφονται στην Ισπανία, ο Μπέλινγκχαμ από τον Ιούνιο θα είναι παίκτης της Ρεάλ, ενώ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Μπερναμπέου» έως και το 2029.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.



Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.



New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk