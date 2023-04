Στην Καταλωνία περιμένουν πως και πως τη συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τη La Liga για τη μεγάλη επιστροφή του Μέσι! Το ίδιο περιμένει κι ο Αργεντινός σούπερ σταρ, τη στιγμή που οι μπλαουγκράνα είναι αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για το σπουδαίο deal!

Στη Μπαρτσελόνα, αυτό το καλοκαίρι, έχουν έναν και μόνο στόχο: Να δουν τον Λιονέλ Μέσι και πάλι με τη φανέλα της ομάδας.

Τα δύο χρόνια που πέρασε στο Παρίσι, οι μπλαουγκράνα, θέλουν να τα... σβήσουν και να κάνουν τον Αργεντινό σούπερ σταρ να επιστρέψει σπίτι του ώστε να κλείσει εκεί τη μυθική του καριέρα.

Αυτήν τη στιγμή, τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου έχουν οδηγήσει τη La Liga να απορρίψει το σχέδιο των διοικούντων την ομάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στη Μπάρτσα, σκοπεύουν μέχρι και μουσείο να κάνουν για τον Μέσι ώστε να βρουν τους απαραίτητους πόρους και να ολοκληρωθεί το deal.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μερλό, στη Μπαρτσελόνα δεν θα σταματήσουν να παλεύουν την επίτευξη της συμφωνίας, όντας αποφασισμένοι να στέλνουν προτάσεις στη διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος, μέχρι εκείνη να πιστεί ότι το συμβόλαιο του Μέσι μπορεί να χωρέσει στην τσέπη των Καταλανών.

Από την άλλη, τονίζοντας πως κι ο Αργεντινός θέλει να επιστρέψει, δεν κοιτάζει τα χρήματα και το μόνο που περιμένει είναι να τα βρει η Μπαρτσελόνα με τη La Liga και να πέσουν οι υπογραφές.

(🌕) EXCL: Messi is calm regarding his future and waiting for Barça. The Catalan club have officialy presented the feasibility plan to La Liga several days ago. If league disapproves that plan, Barcelona will present another one until they’ll get the approval and once that… pic.twitter.com/tjqE47rvlu