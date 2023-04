Στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Τσαγλάρ Σογιουντσού, ο οποίος φέρεται να έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τους Ροχιμπλάνκος.

Επόμενη στάση... Μαδρίτη για τον Τσαγλάρ Σογιουντσού! Έπειτα από πέντε χρόνια θητείας με τη φανέλα της Λέστερ, ο Τούρκος αμυντικός ετοιμάζεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι με προορισμό την Ατλέτικο.

Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 26χρονος στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τους Ροχιμπλάνκος και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους Ισπανούς που «έκλεισαν» την πρώτη προσθήκη ενόψει της νέας σεζόν.

Κάπως έτσι οι Κολοτσονέρος νίκησαν τον ανταγωνισμό απέναντι σε Ρόμα και Άστον Βίλα, οι οποίες το τελευταίο διάστημα είχαν ανοίξει με τη σειρά τους δίαυλο επικοινωνίας με τον ποδοσφαιριστή.

Προτεραιότητα του Τούρκου ωστόσο παρέμενε πάντα η Ατλέτικο και η La Liga, με τους Ισπανούς τελικά να καταλήγουν σε οριστική συμφωνία με την πλευρά του για να τον ντύσουν στα ερυθρόλευκα από τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε πως στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Σογιουντσού έχει καταγράψει μόλις επτά συμμετοχές με τη φανέλα της Λέστερ, πέντε εκ των οποίων σημειώθηκαν στην Premier League.

Çağlar Söyüncü has signed with Atlético Madrid, here we go confirmed! Deal was agreed in January and it’s now sealed as Turkish centre back will join Atléti in the summer as free agent. ⚪️🔴🇹🇷 #Atléti



Söyüncü’s contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/oOYpId3CiI