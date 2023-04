Ο Αντσελότι συνέτισε τον Βινίσιους για τις πολλές κάρτες, εκείνος τα ρίχνει στη La Liga (vid)

Ο Βινίσιους έφτασε τις 14 κίτρινες κάρτες στη φετινή σεζόν πρωταγωνιστώντας για άλλη μια φορά σε «κοκορομαχία» εκτός έδρας, με τον Κάρλο Αντσελότι να παραδέχεται πως δεν είναι φυσιολογικός ο αριθμός για έναν εξτρέμ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διασύρθηκε στην Καταλονία από την Τζιρόνα, σε ένα παιχνίδι που έλειψε το καθαρό μυαλό για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι. Ιδίως στην περίπτωση του Βινίσιους, ο οποίος για άλλη μια φορά ενεπλάκη σε καβγάδες και mind games με αντιπάλους σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Υπό την πίεση όσων άκουγε από την εξέδρα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν από την αρχή στο επίκεντρο των εντάσεων με παίκτες των γηπεδούχων, ώσπου στο 37' αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για μια αψιμαχία μετά την ενέργεια ενός αντιπάλου να του κλωτσήσει την μπάλα καθώς ήταν πεσμένος στο χορτάρι, με τον ίδιο να αντιδρά δείχνοντας α στην εξέδρα το σήμα του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στη φανέλα της Ρεάλ.

THE WHOLE GIRONA STADIUM SCREAMING “MONO” (monkey in Spanish).



This is what Vinicius has to deal with in every game.

