Ο Νταβίντ Αλάμπα έφυγε ως τραυματίας από τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Τσέλσι και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο εβδομάδες.

Ο Νταβίντ Αλάμπα τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι στην αναμέτρηση του Λονδίνου, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τσέλσι, ο αριστεροπόδαρος αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα. Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για περίπου δύο εβδομάδες.

Στους Μερένγκες φαίνεται πως υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Αυστριακός αμυντικός δεν θα χάσει τον τελικό του ισπανικού κυπέλλου (6/5) ούτε και τα ημιτελικά του Champions League (9/5).

🚨🎖| David Alaba: small tear in the triceps surae of the right leg. 2 weeks off. He will be back for the Copa del Rey final. @Santos_Relevo pic.twitter.com/3PvBH7koPe