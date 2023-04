Η νέα εντός έδρας φανέλα της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2023-2024 βγήκε στη... φόρα, καθώς η σελίδα «Footy Headlines», έκανε τα αποκαλυπτήρια της με φωτογραφίες.

Πριν ακόμα τελειώσει η τρέχουσα σεζόν, η σελίδα «Footy Headlines», έκανε τα... αποκαλυπτήρια της νέας εντός έδρας φανέλας της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2023-2024. Η νέα εμφάνιση των Μπλαουγκράνα θα αποτελείται από τις παραδοσιακές κάθετες μπλε και κόκκινες ρίγες.

Σε μία νέα... καινοτομία, οι γραμμές θα έχουν ένα διαμαντένιο σχέδιο κατά μήκος των άκρων, το οποίο προέρχεται από το σχέδιο της ασπίδας του πρώτου γυναικείου εμβλήματος της Μπαρτσελόνα. Τα μανίκια θα είναι κόκκινα, η κορυφή θα έχει μια αστραφτερή κρυφή λεπτομέρεια ενώ οι χορηγοί που θα αναγράφονται στην εμφάνιση είναι οι Nike, Spotify και UNCHR ACNUR.

Mundo Deportivo confirms that the images of FC Barcelona's home kit for the 2023/2024 season are real. pic.twitter.com/tyVs8Y6Vgl