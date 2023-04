Ισπανοί διαιτητές κατά της La Liga: «Απαιτούμε σεβασμό, να μη χρειαστεί να λάβουμε δραστικά μέτρα»

Μετά την πίεση και την κριτική που τους έχει ασκηθεί, οι διαιτητές στην Ισπανία πέρασαν στην αντεπίθεση, απαιτώντας τον σεβασμό των παραγόντων της La Liga και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της λήψης δραστικών μέτρων.

Στην αντεπίθεση οι διαιτητές στην Ισπανία! Τον τελευταίο καιρό στην ιβηρική χώρα είναι ιδιαίτερα έντονη η κριτική η οποία ασκείται στους ρέφερι, ενώ υποθέσεις όπως αυτή του σκανδάλου Νεγκρέιρα τους έχουν επιβαρύνει με ακόμα μεγαλύτερη πίεση.

Πριν λίγες ημέρες, με video που ανήρτησε στο Twitter η La Liga Corporativo έθιξε το ζήτημα της ανεξαρτησίας των διαιτητών σε Αγγλία, Γερμανία και ΗΠΑ, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την ισπανική ομοσπονδία.

🇬🇧 𝐄𝐍𝐆 l ℹ️ In Spain, the structure and management of referees depend on the Spanish Football Federation.



👉There are other models based on refereeing independence, such as in England, Germany or the USA, accepted by FIFA.



🗣️ Luis Gil, LaLiga's Director of Competitions pic.twitter.com/i2t40HbWrc