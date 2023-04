Ακόμα ένα πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, με τον Σέρτζι Ρομπέρτο να αναγκάζεται να λείψει για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα και τον Τσάβι να... πονοκεφαλιάζει.

Νοσοκομείο αρχίζει να θυμίζει η Μπαρτσελόνα! Οι Μπλαουγκράνα ταλανίζονται από αρκετούς τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα και τα προβλήματα δεν δείχνουν να σταματούν. Στη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στη Χετάφε, ο Σέρτζι Ρομπέρτο αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και αντικαταστάθηκε στο 15ο λεπτό.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έφεραν στο φως πρόβλημα στον δικέφαλο και ο Ισπανός αναμένεται να λείψει στα επόμενα παιχνίδια, με τον σύλλογο πάντως, να μη διευκρινίζει το χρονικό διάστημα της απουσίας του. Υπενθυμίζουμε πως ταυτόχρονα ο Τσάβι δεν μπορεί να υπολογίζει στους: Πέδρι, Ντεμπελέ, Ντε Γιόνγκ και Κρίστενσεν!

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning have shown that Sergi Roberto has a left hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/dk0pp0VioO