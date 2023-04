Τεταμένη συνεχίζει να είναι η κατάσταση στις τάξεις της Βαλένθια, με την ομάδα να... φλερτάρει με τον υποβιβασμό και τους φίλους της να διαμαρτύρονται έντονα προς τη διοίκηση για ακόμη μια φορά.

«Βυθισμένη» στην επικίνδυνη ζώνη της La Liga παραμένει η Βαλένθια μετά την ήττα από τη Σεβίλλη, όμως το πραγματικό πρόβλημα των Νυχτερίδων είναι η διοικητική τους αστάθεια.

Ο Σιγκαπουριανός δισεκατομμυριούχος Πίτερ Λιμ αγόρασε την ομάδα το 2014, όμως τα τελευταία χρόνια δείχνει να την έχει... παρατήσει, με τις επιπτώσεις να είναι εμφανείς.

Πριν λίγο καιρό, οι φίλοι της Βαλένθια είχαν αποφασίσει ως ένδειξη διαμαρτυρίας να μείνουν έξω από το «Μεστάγια» κατά τη διάρκεια ενός ματς κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ μετά το παιχνίδι κόντρα στη Σεβίλλη επιχείρησαν να κάνουν ξεκάθαρες τις προθέσεις τους για ακόμη μια φορά.

Συγκεκριμένα, παρέμειναν έξω από το γήπεδό τους και χρησιμοποιώντας τη φωνή τους και αρκετά κίτρινα πλακάτ που έγραφαν «Λιμ φύγε!» διαμαρτυρήθηκαν προς τη διοίκηση του συλλόγου, ασκώντας της πίεση έτσι ώστε να πουλήσει το club.

