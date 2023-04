Ο Τζουάν Λαπόρτα εξαπέλυσε ευθεία επίθεση προς τη Ρεάλ Μαδρίτης με ατάκες που θα συζητηθούν, χαρακτηρίζοντάς την ως την «ομάδα του καθεστώτος», η οποία όριζε τους διαιτητές στην Ισπανία επί επτά δεκαετίες μέσω πρώην στελεχών της.

Η συνέντευξη Τύπου του Τζουάν Λαπόρτα για την υπόθεση Νεγκρέιρα άρχισε με ατάκες-«φωτιά» προς τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο επικεφαλής της Μπαρτσελόνα πήρε θέση ενώπιον 110 δημοσιογράφων για να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα γύρω από το οικονομικό σκάνδαλο που πλήττει τους τελευταίους μήνες την εικόνα και το πρεστίζ του κλαμπ, δείχνοντας με το δάχτυλο τη μεγάλη αντίπαλο των Καταλανών για τον κυνισμό της να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία ισχυριζόμενη πως έχει έννομο συμφέρον, αλλά και περνώντας στην αντεπίθεση χαρακτηρίζοντάς την «ομάδα του καθεστώτος»!

«Επί 70 χρόνια, αυτοί που ορίζουν τους διαιτητές στο γήπεδο είναι είτε πρώην συνεργάτες είτε πρώην παίκτες ή πρώην διευθυντές της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ είναι η ομάδα του καθεστώτος, εκείνη που είχε πάντα τη δύναμη με το μέρος της», δήλωσε στην αρχική του ομιλία πριν καν προχωρήσει στις απαντήσεις των δημοσιογράφων.

Μεταξύ άλλων, ο 61χρονος δικηγόρος υπερασπίστηκε την αθωότητα της Μπάρτσα στην εν λόγω υπόθεση, κάνοντας λόγο για μια γιγάντια εκστρατεία συκοφαντίας και παρουσιάζοντας με έγγραφα πως ο Ενρίκεθ Νεγκρέιρα δεν είχε τη δυνατότητα να επηρεάζει αποτελέσματα, γι' αυτό και προκύπτει οτιδήποτε αθέμιτο στις πληρωμές προς την εταιρεία του.

«Μου φαίνεται κυνικό από μεριάς Ρεάλ Μαδρίτης να συμμετέχει στην υπόθεση ισχυριζόμενη ότι νιώθει θύμα σε αθλητικό επίπεδο εν μέσω της πιο επιτυχημένης περιόδου της Μπαρστελόνα. Η Μπαρτσελόνα ιδρύθηκε ως ένα σωματείο με αξίες. Η διοίκηση της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος αγαπά την Μπαρτσελόνα. Θα δράσουμε για να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά της».

«Ο αντιπρόεδρος δεν είχε την παραμικρή δυνατότητα να επηρεάζει αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες που μας προσέφερε διεξάγονταν για χρόνια και ήταν σημαντικές και ποιοτικές πληροφορίες από εγκεκριμένο άτομο. Θεωρήσαμε πως δεν ήταν αθέμιτο. Βάσει των αθλητικών ηθών, δεν ήταν αθέμιτο. Αν με ρωτούσατε τι θα έκανα τώρα, θα απευθυνόμουν στο δικό μας αρμόδιο τμήμα. Θα έλεγα στο τμήμα συμμόρφωσης να εστιάσει σε αυτές τις υπηρεσίες κι αν θεωρούνται παράνομες. Εκείνη την εποχή, όμως, το 2003, την εν λόγω υπηρεσία παρείχε μόνο ο γιος του αντιπροέδρου της Ένωσης Διαιτητών. Ανεξαρτήτως του ποιος χρέωσε αυτές τις υπηρεσίες, ήταν ένα άτομο που δούλεψε στην ισπανική ομοσπονδία, που ακολούθησε τον Λουίς Αραγονιές στη Φενέρμπαχτσε, δούλεψε και σε άλλα κλαμπ. Όταν το είδαμε, κρίναμε πως ήταν αρκετά ευνοϊκό για τα συμφέροντα του κλαμπ και θεωρήσαμε πως οι πληροφορίες σε αθλητικό επίπεδο ήταν πολύ σημαντικές, γι' αυτό και συνεχίσαμε τη συνεργασία».



