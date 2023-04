Απίθανη εικόνα στην Ισπανία και το Χετάφε-Μπαρτσελόνα, με τρεις νεαρούς φιλάθλους να σκαρφαλώνουν στην κορυφή ενός δέντρου για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι!

Κάποιος να τους δώσει το βραβείο του πιο πολυμήχανου οπαδού! Τρεις νεαροί ήταν αποφασισμένοι να δουν από κοντά το ματς της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Χετάφε και δεν επρόκειτο να συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο. Τι κι αν δεν είχαν εισιτήρια; Βρήκαν τον τρόπο να πετύχουν τον σκοπό τους.

Μπορεί ακόμα και στην Ελλάδα να βλέπουμε συχνά φιλάθλους να απολαμβάνουν αναμετρήσεις από την άνεση της πολυκατοικίας τους, αλλά αυτό που έκαναν οι τρεις τύποι δεν έχει προηγούμενο. Συγκεκριμένα, σκαρφάλωσαν σε δέντρο που είχε θέα το χορτάρι του «Αλφόνσο Πέρεθ» και έμειναν εκεί για τα 90 λεπτά, θαυμάζοντας από μια... VIP θέση το παιχνίδι που η αλήθεια είναι δεν τους αντάμειψε για την τολμηρή τους κίνηση (0-0).

Ο σκηνοθέτης της τηλεοπτικής μετάδοσης συνέλαβε την τριάδα περίπου στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης και το στιγμιότυπο δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media και να γίνει viral.

These fans climbed a tree to watch Getafe vs. Barcelona. pic.twitter.com/uLCSq1oOOy