Ο Μολίνα αφιέρωσε το τέρμα του στον συμπαίκτη του Άνχελ Κορέα, ο οποίος απουσίαζε από την ομάδα μετά τον θάνατο της μητέρας του αυτή την εβδομάδα.

Ο Ναουέλ Μολίνα σκόραρε στο 22ο λεπτό του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Ράγιο στο Βαγιέκας και αφιέρωσε το τέρμα του στον Άνχελ Κορέα που περνά πολύ δύσκολες στιγμές μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Ο αμυντικός των «ροχιμπλάνκος» έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Ντιμιτρίεφσκι και άρχισε να τρέχει προς τον πάγκο. Πήρε στα χέρια του μια φανέλα του συμπαίκτη του και του αφιέρωσε το τέρμα.

Στην πρωτοβουλία του τον συνόδεψαν όλοι οι παίκτης της Ατλέτι. Όρθιοι όλοι μαζί, έδειξαν το «10» του Κορέα που έμεινε εκτός αποστολής και ο οποίος -αξίζει να αναφέρουμε- εισέπραξε τον σεβασμό όλων στο γήπεδο της Ράγιο.

Οι οπαδοί της ομάδας κράτησαν ενός λεπτού σιγή πριν από την σέντρα, ενώ χειροκρότησαν την χειρονομία του Μολίνα παρότι μόλις είχαν δεχτεί γκολ.

Nahuel Molina dedicated his goal to Angel Correa who lost his mother recently 🥺



Brothers ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/huk3wxpsn6