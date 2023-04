Η Μπαρτσελόνα θα καταφέρει να αποπληρώσει το 2047 το χρέος της για την ανακατασκευή του «Καμπ Νόου», αντί για το 2052, μετά από συμφωνία με τις ανάδοχες εταιρείες που το έχουν αναλάβει.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Μπαρτσελόνα συμφώνησε να επιστρέψει τις οφειλές της στις «Goldman Sachs» και «JP Morgan» το 2047 και όχι το 2052, που είχε αρχικά συμφωνηθεί. Επιπλέον, άνθρωποι της ομάδας ανέφεραν στο «Reuters» πως «πρόκειται για μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία και μόλις επισημοποιηθεί, θα κάνουμε μια ανακοίνωση».

Οι εργασίες της ανακατασκευής του «Καμπ Νόου» αναμένεται να ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι, με τους Μπλαουγκράνα να μετακομίζουν προσωρινά στο «Ολυμπιακό Στάδιο του Μοντζουίκ». Αυτή τη στιγμή, το πιθανότερο σενάριο είναι να επιστρέψουν στο ανακαινισμένο γήπεδο στα τέλη του 2024, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

🚨🎖| JUST IN: Barcelona have reached an agreement with JP Morgan and Goldman Sachs over the financing of Espai Barça. The works for the new Spotify Camp Nou will commence in September. [@JijantesFC] #fcblive pic.twitter.com/4MntUpk0VV