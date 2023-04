Ο Οϊχάν Σανσέτ «σφράγισε» την παραμονή του σχεδόν για μία ποδοσφαιρική ζωή στην Αθλέτικ Μπιλπάο, αφού υπέγραψε νέο εννιαετές συμβόλαιο με την βάσκικη ομάδα.

Μπορεί να ήρθε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο σε ηλικία 15 ετών από τις ακαδημίες της Οσασούνα, όμως ο Οϊχάν Σανσέτ απέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο για ποια ομάδα τρέφει περισσότερα συναισθήματα, αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας εννιά ετών (!!) με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, που θα τον κρατήσει στην χώρα των Βάσκων μέχρι το καλοκαίρι του 2032(!!).

Μάλιστα, η ανακοίνωση της ανανέωσής του έγινε στο «Σαν Μαμές» στο χθεσινό παιχνίδι της Μπιλμπάο με την Χετάφε (0-0) από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που πήρε το ημίχρονο και μίλησε στον κόσμο της ομάδας γνωστοποιώντας το χαρμόσυνο νέο, με τους Βάσκους φιλάθλους να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς.

The San Mames faithful were the first to know about Oihan's new contract!#Sancet2032 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/x1JHVHEj3F