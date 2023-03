Το άλλοτε wonderkid της Μπαρτσελόνα, ο Σερβοϊσπανός Μπόγιαν Κρκιτς έριξε τους τίτλους τέλους της καριέρας του σε ηλικία 32 ετών, με τους Μπλαουγκράνα να οργανώνουν επίσημη συνέντευξη Τύπου για το «αντίο» του από την ενεργό δράση.

Εμφανίστηκε ως το next big thing της Μπαρτσελόνα λίγα χρόνια μετά το «ξεπέταγμα» του Λιονέλ Μέσι. Η πορεία του, ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε στις τόσο υψηλές προσδοκίες. Ο Μπόγιαν Κρκιτς έμεινε στη συνείδηση των περισσότερων ως «wonderkid», πραγματοποίησε πάντως μια καριέρα με σημαντικούς σταθμούς και πλέον, στα 32 του χρόνια, έριξε τους τίτλους τέλους.

Ο ταλαντούχος επιθετικός ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ειδική συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε η Μπαρτσελόνα, θέλοντας να τιμήσει τον Σερβοϊσπανό που βγήκε από τα σπλάχνα της Μασία έχοντας «τινάξει» πάνω από 900 φορές τα δίχτυα με τις μικρές ομάδες.

Στις δηλώσεις του ο Κρκιτς ευχαρίστησε τους Μπλαουγκράνα και δήλωσε ευγνώμων για το ταξίδι που ξεκίνησε από την ομάδα της καρδιάς του, συνεχίζοντας κατά σειρά σε Ρόμα, Μίλαν (δανεικός), Άγιαξ (δανεικός), Στόουκ, Μάιντς (δανεικός), Αλαβές (δανεικός), Μόντρεαλ Ίμπακτ και εσχάτως στη Βίσελ Κόμπε του άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπάρτσα, Αντρές Ινιέστα.

Μάλιστα, μεταξύ των όσων ανέφερε τόνισε πως το επίσημο τέλος της καριέρας του θέλει να δοθεί με φιλικό παιχνίδι κόντρα στους Καταλανούς το ερχόμενο καλοκαίρι. Όσο για το μέλλον του εκτός δράσης; Η πρόθεσή του είναι να ασχοληθεί με την ποδοσφαιρική διοίκηση και ο Τζουάν Λαπόρτα που βρισκόταν παρών στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε πως η πόρτα της Μπαρτσελόνα θα είναι πάντα ανοιχτή για αυτόν.

