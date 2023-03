Ο Όσκαρ Τρέχο εκτέλεσε πέναλτι της Ράγιο Βαγιεκάνο κόντρα στη Χιρόνα με πάσα αλλά ο Ίσι Παλαθός σούταρε άουτ και χάλασε την «κομπίνα».

Το ποδόσφαιρο... τιμωρεί. Η Ράγιο Βαγιεκάνο κέρδισε πέναλτι στο 40ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Χιρόνα, με το σκορ στο 2-1 και προσπάθησαν να κάνουν μια «κομπίνα» που κατέληξε σε «blooper». Ο σκόρερ του δεύτερου γκολ Όσκαρ Τρέχο εκτέλεσε το πέναλτι με πάσα προς τον εκτελεστή του πρώτου γκολ, Ίσι Παλαθός, ο οποίος όμως έστειλε την μπάλα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι εν τέλει «πλήγωσαν» τη Ράγιο, καθώς ο Τσιγκάνκοφ σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 52' και το 2-2 έμεινε μέχρι το φινάλε.

Rayo Vallecano trying to recreate the famous Lionel Messi and Luis Suarez penalty… 🫣😂



pic.twitter.com/32WP285Wn1