Ο Ανσού Φατί τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα, όμως αναμένεται να προλάβει να είναι έτοιμος για το «Clasico».

Άτυχος για ακόμα μια φορά ο Ανσού Φατί. Ο 20χρονος Ισπανός εξτέμ τραυματίστηκε στην σημερινή (24/2) προπόνηση της Μπαρτσελόνα και όπως ενημέρωσαν οι Μπλαουγκράνα έχει υποστεί θλάση στο αριστερό του γόνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το πρόβλημα του νεαρού winger των Μπλαουγκράνα δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αναμένεται να είναι έτοιμος για το «Clasico» με την Ρεάλ Μαδρίτης την Πέμπτη (2/3) για το Copa del Rey.

MEDICAL NEWS | Ansu Fati suffered a left knee contusion during this afternoon’s training session. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/EvGv2QyDCW