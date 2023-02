Ο 57χρονος προπονητής θέλει σύμφωνα με την «Marca» να αναλάβει την Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως θα πρέπει να περιμένει έως ότου «εκπνεύσει» το συμβόλαιο του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Μαρθελίνο Γκαρθία Τοράλ θέλει σύμφωνα με την ισπανική «Marca» να γίνει ο επόμενος προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Αστουριανός κόουτς, ο οποίος αυτή την εβδομάδα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Χιχόν, δεν διστάζει να δείξει τον... οδικό του χάρτη σε όσους τον ρωτούν για τον πάγκο των ονείρων του. Και ναι αυτός οδηγεί στο Civitas Metropolitano.

