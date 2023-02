Αν και η μεταγραφή... χάλασε για λίγα δευτερόλεπτα, η Μπαρτσελόνα συμφώνησε με τον Χουλιάν Αραούχο ενόψει του καλοκαιριού.

Ένα από τα... σίριαλ του χειμώνα στη μεταγραφική περίοδο ήταν αυτό του Χουλιάν Αραούχο από την Λος Άντζελες Γκάλαξι στην Μπαρτσελόνα καθώς η μεταγραφή χάλασε για μόλις 18 δευτερόλεπτα λόγω του σύστημα FIFA TMS.

Ωστόσο ο ισπανικός σύλλογος δεν άφησε την υπόθεση του 21χρονου ακραίου μπακ και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής αμυντικός έδωσε τα χέρια με την ισπανική ομάδα για να ενταχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το κόστος της μεταγραφής θα είναι λιγότερο από τέσσερα εκατ. ευρώ και το νέο του συμβόλαιο θα έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

