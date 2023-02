Οι οπαδοί της Βαλένθια πραγματοποίησαν νέα μαζική διαμαρτυρία κατά του ιδιοκτήτη Πίτερ Λιμ πριν το παιχνίδι κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Το «Μεστάγια» ήταν σχεδόν άδειο λίγο πριν την σέντρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος της Βαλένθια κόντρα στην Μπιλμπάο το βράδυ του Σαββάτου (1-2). Ταυτόχρονα ο περιβάλλοντος χώρος του γηπέδου ήταν πλημμυρισμένος με κόσμο. Οπαδοί με πανό που έγραφαν «Lim out» και «Lim, go home» διαμαρτυρήθηκαν ξανά για το καθεστώτος ιδιοκτησίας της ομάδας τους και τον επιχειρηματία Πίτερ Λιμ.

Mestalla ahead of Valencia v Athletic. There’s a huge fan protest outside, but club security are saying we can’t take any photos of it. So here’s a photo of the empty stadium instead. pic.twitter.com/AXyD9udMws