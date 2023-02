To ESPN της Βραζιλίας υποστηρίζει πως υπάρχει πλήρης συμφωνία της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας με τον Κάρλο Αντσελότι για να αναλάβει τη Σελεσάο, αλλά ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης διέψευσε το δημοσίευμα.

Ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο Νο. 1 στόχος της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας για τη διαδοχή του Τίτε. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου ESPN η CBF έχει συμφωνήσει με τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος αναμένεται να πιάσει δουλειά από τον ερχόμενο Ιούλιο και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Αύγουστο του 2026.

Συν τοις άλλοις οι Βραζιλιάνοι υποστηρίζουν πως οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Σελεσάο που αγωνίζονται στην Βασίλισσα γνωρίζουν ήδη την απόφαση του. Ο λόγος για τους Βινίσιους, Ροντρίγκο και Μιλιτάο.

Από την πλευρά του ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κόντρα στην Αλ Χιλάλ διέψευσε το δημοσίευμα και ξεκαθάρισε πως σκοπεύει να εξαντλήσει το συμβόλαιο του με τους Μερένγκες. «Δεν ξέρω τίποτα για αυτό, δεν ξέρω καν τι ανέφεραν στη Βραζιλία. Είμαι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, το συμβόλαιό μου είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2024», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καρλέτο.

