Τελεσίγραφο φαίνεται πως «έστειλε» η Ρεάλ Μαδρίτης στον Λούκα Μόντριτς, επικοινωνώντας του, σύμφωνα με κροατικό Μέσο, πως για να ανανεώσει θα πρέπει να βάλει τέλος στην καριέρα του στην εθνική Κροατίας.

Με το συμβόλαιο του 37χρονου, πλην αγέραστου στο γήπεδο, Λούκα Μόντριτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, ήδη γίνεται αρκετή κουβέντα γύρω από το όνομα και το μέλλον του. Σύμφωνα με το κροατικό Sportske Novosti, οι Μαδριλένοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον επί χρόνια μαέστρο της μεσαίας γραμμής τους, θέτοντας ωστόσο έναν όρο.

Αυτός αφορά την εθνική του ομάδα, με τους Μπλάνκος να τον ενημερώνουν πως για να προχωρήσουν σε πρόταση ανανέωσης θα πρέπει πρώτα να αποσυρθεί από την Κροατία.

📑| Real Madrid is offering Luka Modric a new contract extension, but with an ultimatum - Modric has to announce his retirement from international football after the UEFA Nations League finals in June. #RMFC [Sportske Novosti] pic.twitter.com/FR6rc62Y1n