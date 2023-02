«Ο Ρονάλντο δεν θα μπορούσε να αντέξει την προπόνηση που κάνει ο Μπενζεμά»

Ο προσωπικός γυμναστής του Καρίμ Μπενζεμά, υποστηρίζει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, «δεν θα μπορούσε να αντέξει την προπόνηση που κάνει» ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ.

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας του 2022 Καρίμ Μπενζεμά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πιτς μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο στα 35 του χρόνια δουλεύει πιο σκληρά από ποτέ για τη φυσική του κατάσταση και θεωρείται ότι πιέζει τον εαυτό του σωματικά σε επίπεδο που ακόμα και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και πρώην συμπαίκτης του στο Σαντιάγο Μπερναμπέου Κριστιάνο Ρονάλντο θα δυσκολευόταν να ακολουθήσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο προσωπικός προπονητής του Μπενζεμά, Χαβιέρ Αταλάγια, δήλωσε στο «Radio Marca» για το πρόγραμμα του Γάλλου: «Ο Καρίμ γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος. Είναι στο σπίτι, χωρίς να έχει τίποτα να κάνει, και κατεβαίνει στο γυμναστήριο για να προπονηθεί. Η νοοτροπία του Γάλλου περιλαμβάνει τη βελτίωση κάθε μέρα. Ακόμα και ο Κριστιάνο δεν θα μπορούσε να αντέξει την προπόνηση που κάνει ο Μπενζεμά»

Ο Αταλάγια συνεργάστηκε επίσης στενά με τον Πορτογάλο, όταν ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας ήταν στη Μαδρίτη, οπότε είναι σε θέση να σχολιάσει αν ο 38χρονος πλέον επιθετικός θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στα όσα ζητούνται από τον Μπενζεμά στην ισπανική πρωτεύουσα.

🚨 Karim Benzema's personal physical trainer Javier Atalaya: “The training that Benzema does, Cristiano Ronaldo did not like it.” pic.twitter.com/3HYMmmc1GU