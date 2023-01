«Φρένο» στο αδιανόητο σερί των 251 σερί αγώνων στη La Liga για τον Ινιάκι Γουίλιαμς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής της Μπιλμπάο σε ματς πρωταθλήματος για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2016!

Ακόμα και οι «μηχανές» κάποια στιγμή χαλάνε! Το τρελό σερί του Ινιάκι Γουίλιαμς με 251 συνεχόμενα ματς στη La Liga δίχως ούτε μια απουσία έλαβε τέλος στις 29 Ιανουαρίου του 2023, μιας και ο Γκανέζος έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τη Θέλτα λόγω μυϊκού προβλήματος.

Η τελευταία φορά που ο ταχύτατος επιθετικός έλειψε από αγώνα πρωταθλήματος χάνεται πίσω στον Απρίλιο του 2016 σε ένα ματς κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Ινιάκι από εκεί και έπειτα να δίνει πάντα το παρών για έξι ολόκληρα χρόνια!

Έξι χρόνια, εννιά μήνες και 22 μέρες αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, χρόνος ο οποίος μεταφράζεται συνολικά σε 2.488 μέρες! Προφανώς μιλάμε για ρεκόρ στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος, το οποίο πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί στο μέλλον.

ℹ️ @Williaaams45 is out of the squad for today's match as he has an injury.#CeltaAthletic #AthleticClub 🦁