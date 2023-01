Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σαουδική Αραβία η Αλ Νασρ προσφέρει συμβόλαιο 2,5 ετών στον Λούκα Μόντριτς με συνολικές αποδοχές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Αλ Νασρ μετά την «βόμβα» με την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο κινείται για ένα πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο λόγος για τον Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με το «Okaz Sports» της Σαουδικής Αραβίας η ομάδα του CR7 θέλει να κλείσει άμεσα τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Κροατίας και του προσφέρει... ηγεμονικό συμβόλαιο.

Η πρόταση είναι για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 χρόνων με απολαβές της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, με άλλα λόγια συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Η Αλ Νασρ μάλιστα είναι... διαλακτική, καθώς θα σεβαστεί αν ο Κροατής θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης και η πρόταση θα παραμένει στο τραπέζι για το καλοκαίρι όταν και μένει ελεύθερος από τη Βασίλισσα.

Αν ο 37χρονος χαφ υπογράψει στο κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας θα γίνει ο τρίτος πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Κιλιάν Μπαπέ.

🚨 According to @Okaz_Sports, Al-Nassr have offered Luka Modrić a 2 and a half year contract worth more than €40M. pic.twitter.com/T48fhebQAM