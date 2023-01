Μόνο ποδοσφαιρικός δεν ήταν ο καβγάς των Σάβιτς και Φεράν Τόρες στο Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα, με τους δύο παίκτες να πιάνονται στα χέρια και να αποβάλλονται.

Απίστευτες εικόνες από αγώνα... ελληνορωμαϊκής πάλης είδαν τα μάτια των ποδοσφαιρόφιλων στο Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα, όταν ο Σάβιτς και ο Φεράν Τόρες, μετά από μονομαχία τους, εμπόδισαν ο ένας τον άλλον να σηκωθεί από το γρασίδι και... μονομάχησαν για αρκετά δευτερόλεπτα. Φυσικά, έπειτα από αυτή την έντονη κοκορομαχία,και οι δύο αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα και αποχώρησαν από το παιχνίδι.

Savic and Ferran red card 😂

Watch why the got sent off#AtletiBarca #Laliga pic.twitter.com/SP0SkkvIMh