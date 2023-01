Στα υπόψιν της Μπαρτσελόνα για το επόμενο καλοκαίρι φαίνεται να βρίσκεται το όνομα του Μπεντζαμίν Παβάρ στα πλαίσια ενίσχυσης της αμυντικής γραμμής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μπαρτσελόνα, η οποία πιθανότατα θα αποφύγει να σπαταλήσει χρήμα στο χειμερινό παζάρι και αντ΄αυτού θα επικεντρωθεί στη θερινή περίοδο για την ενίσχυση του ρόστερ.

Μια από τις θέσεις που δεδομένα χρίζουν βελτίωσης είναι εκείνη του δεξιού μπακ μιας και οι Σέρχι Ρομπέρτο και Έκτορ Μπεγιερίν δεν έχουν καταφέρει να ενθουσιάσουν με τις εμφανίσεις του στη Βαρκελώνη.

Και με τους δυο τους να παραμένουν στην ίδια μοίρα, το κλαμπ συνεχίζει να ανιχνεύει την αγορά για τις καλύτερες περιπτώσεις, με το όνομα του Μπεντζαμίν Παβάρ να ξεπροβάλλει στην κορυφή της λίστας!

Όπως υποστηρίζει μάλιστα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που ειδικεύεται σε μεταγραφικά θέματα, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές τότε η Μπάρτσα δεν αποκλείεται να κάνει επίσημη κρούση στη Μπάγερν για την απόκτησή του το επόμενο καλοκαίρι.

Τη φετινή περίοδο ο Γάλλος αμυντικός έχει καταγράψει 21 συμμετοχές με τη φανέλα των Βαυαρών, μετρώντας και τέσσερα γκολ, ένα εκ των οποίων σημειώθηκε κόντρα στους Καταλανούς στο Champions League...

