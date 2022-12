«Άγιος Βασίλης» ντύθηκε και πάλι ο κόσμος της Ρεάλ Μπέτις, ο οποίος πέταξε 14.000 λούτρινα παιχνίδια στο «Βιγιαμαρίν» κόντρα στη Μπιλμπάο τα οποία θα διανεμηθούν σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

Παιχνίδια «έβρεξε» για ακόμα μια χρονιά στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», με τον κόσμο της Μπέτις να τηρεί τις παραδόσεις και να πετά 14.000 χιλιάδες λούτρινα εντός του γηπέδου λίγο πριν την έναρξη του ματς κόντρα στη Μπιλμπάο!

Αναμένοντας την... καθιερωμένη πλέον γιορτινή «καταιγίδα», το προσωπικό του συλλόγου είχε πάρει θέσεις μάχης μέσα στον αγωνιστικό χώρο και επιστράτευσε γιγαντιαίες σακούλες για να μαζέψει τα παιχνίδια που θα διανεμηθούν αργότερα σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

«Ξανά αυτή τη χρονιά, φανταστικό! Ξανά αυτή τη χρονιά σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να φέρουμε παιχνίδια στα παιδιά με ανάγκη» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μπέτις, την οποία συνόδευσε με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το γήπεδο.

🧸🦊🦝



Again this year, SPECTACULAR.

Again this year, THANK YOU SO MUCH for helping us bring toys to children in need. pic.twitter.com/YNbroX5eAB