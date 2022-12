Αντσελότι: «Δεν θα βγει από το στόμα μου ότι ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία»

Ο Κάρλο Αντσελότι ξεκαθάρισε σε σχετική ερώτηση πως δεν θα πει ποτέ πως ο Λιονέλ Μέσι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, καθώς έχει δει να παίζουν οι Κρόιφ - Μαραντόνα και προπονεί τον Καρίμ Μπενζεμά.

O Λιονέλ Μέσι στα 35 του χρόνια κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, έδιωξε τη «σκιά» του Ντιέγκο Μαραντόνα, πήρε το πολυπόθητο τρόπαιο που «κυνηγούσε» εδώ και χρόνια και κατά πολλούς ολοκλήρωσε τον «μύθο» του.

Ο Κάρλο Αντσελότι στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαγιαδολίδ ρωτήθηκε αν ο Αργεντινός είναι ο «GOAT» και ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να το πει από τη στιγμή που έχει δει να παίζουν οι Κρόιφ και Μαραντόνα, ενώ προπονεί τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Καρίμ Μπενζεμά.

Carlo Ancelotti will not say that Messi is the GOAT 🐐 pic.twitter.com/72DBg8Pjya