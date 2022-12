Ένα βήμα μακριά από την Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται να βρίσκεται ο Τούρκος στόπερ της Λέστερ, Τσαγκλάρ Σογιουντσού, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Έχοντας ζήσει για παραπάνω από τέσσερις σεζόν την εμπειρία της Premier League με τη φανέλα της Λέστερ, ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού δείχνει έτοιμος να εξερευνήσει ακόμα ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, τη La Liga.

Κι αυτό διότι σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτησή του. Παρ΄ότι ενδιαφέρον για τον Τούρκο κεντρικό αμυντικό υπήρξε και από τις Άστον Βίλα και Ρόμα, οι Ροχιμπλάνκος και οι Αλεπούδες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και είναι πολύ πιθανό ο 26χρονος να ενταχθεί από το 2023 στην ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε.

