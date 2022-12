Τη συνεργασία της με την ουκρανική εταιρεία WhiteBit όσον αφορά την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων επισημοποίησε και ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα.

Την είσοδό της για τα... καλά έκανε η Μπαρτσελόνα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, μιας και ο καταλανικός σύλλογος γνωστοποίησε πως στο εξής θα πορευτεί παρέα με τον ουκρανικό όμιλο της WhiteBit,ο οποίος θα αποτελέσει τον αποκλειστικό συνεργάτη των Μπλαουγκράνα όσον αφορά την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων.

Μεταξύ άλλων, η WhiteBit θα είναι και χορηγός όλων των ομάδων των Καταλανών, συμπεριλαμβανομένων του ανδρικού και γυναικείου ποδοσφαίρου, του χάντμπολ, του μπάσκετ, του χόκεϊ αλλά και της ομάδας futsal. Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι τριετής και θα έχει ισχύ μέχρι το 2025.

Η ουκρανική εταιρεία κρυπτονομισμάτων έχει σκοπό να δημιουργήσει ψηφιακό περιεχόμενο σχετιζόμενο με το ποδόσφαιρο με σκοπό να αναδείξει στους φίλους της ομάδας τον κόσμο των περίφημων cryptos.

