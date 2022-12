Ο Ματέους Κούνια επισημοποίησε το φινάλε της καριέρας του στην Ατλέτικο Μαδρίτης με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός τα έχει βρει όλα με την Γουλβς και αναμένεται να υπογράψει στην αγγλική ομάδα, που θα αποκτήσει τον παίκτη ως δανεικό από την Ατλέτικο Μαδρίτης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στην συμφωνία υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς που θα ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι και θα αναγκάσει την Γουλβς να πληρώσει 50 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της. Οι «ροχιμπλάνκος» είχαν πληρώσει 30 εκατ. ευρώ στην Χέρτα για τον αγοράσουν το καλοκαίρι του 2021.

Matheus Cunha officially confirmed his move by sending an emotional message to Atlético Madrid fans. 👋🏻🇧🇷 #Atleti



Brazilian striker has signed documents to become new Wolves player for €50m guaranteed fee, on loan with obligation to buy 🟠🐺 #WWFC pic.twitter.com/Mk63Z5CbP3