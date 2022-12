Η Σεβίλη επισημοποίησε την λύση του συμβολαίου του Ισκο το οποίο ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2024.

Ο 30χρονος Ισπανός επιθετικός μέσος ήρθε στην ομάδα της Ανδαλουσίας το καλοκαίρι που μας πέρασε, όταν και έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης και υπέγραψε διετές συμβόλαιο μαζί της.

Δυστυχώς, η απόδοσή του δεν ικανοποίησε την Σεβίλη, αφού ναι μεν συμμετείχε σε 19 παιχνίδια, όμως είχε μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ σε κάτι παραπάνω από 1.200 αγωνιστικά λεπτά, προσφορά δυσανάλογη με τα χρήματα που έπαιρνε.

Έτσι, προς στιγμήν και του παίκτη, οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να λύσουν πρόωρα την συνεργασία τους.

